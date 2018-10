Praça da Paradinha precisa de reforma e limpeza

Comerciantes, moradores e frequentadores reclamam do abandono do local que é utiliza para vários acontecimentos no bairro. “Tem feira, eventos e demais ações que ocorrem aqui e a praça está suja, com mato alto, bancos quebrados. A prefeitura precisa manter uma programação de manutenção desse espaço”, pediu André Gonçalves.

Alessandra Dantas também reclamou na atual situação da praça. “Não precisa muito para cuidar da praça. A municipalidade deve fazer a parte dela e o povo a dele. Assim, todos saem ganhando”, citou.

Em busca de informações sobre obras ou serviços programados para o espaço, a prefeitura foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.