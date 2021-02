No Brasil, o monopólio exclusivo dessa atividade, entre outros fatores, permite que o combustível comercializado dentro de nossas fronteiras tenha um alto custo. Evidente que os elementos que integram a formação do preço final ao consumidor têm inúmeras variáveis, desde tarifas de tributação, até a falta de concorrência, preço no mercado internacional, limitadores ambientais, entre outros tantos. O que me impressiona, no final das contas, é como tudo isso se torna especial ferramenta na mão de argutos “mexeriqueiros” que se valem desse estado de coisas pra fim nem tão republicanos assim.

Projetos de fundos oscilantes para regularizar o preço final, a exemplo de países vizinhos, também parece não ser a saída mais viável, porque se atrelaria aos preços praticados internacionalmente para o barril de petróleo e nada nos espantaria se acabasse desembocando em uma nova forma de tributação. Pra variar…mais do mesmo.