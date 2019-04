Pousada Refúgio no Teatro Eva Herz

Dirigida por Pedro Granato “Pousada Refúgio”, apesar do enredo simples, traz o que podemos chamar de incômodos sociais que vão sendo evidenciados aos poucos levando à reflexão de valores que nos transformam e atormentam.

Na trama dois casais pretendem construir uma pousada/recanto em meio a natureza para fugir de suas vidas tumultuadas. Entre doses e garrafas de vinho que se esvaziam mágoas destrutivas vêm à tona, naquela sinceridade que só o álcool pode aflorar.

Encenada em plano sequência a peça acontece num único espaço, em tempo real e sem saltos temporais.

Segundo Pedro Granato a maquete da pousada representa o depósito de todos os sonhos dos casais. “Em um apartamento de classe média, focado em eletrodomésticos, adega, varanda gourmet, temos ali no centro um pedacinho do paraíso, cheio de verde, de coisas rústicas. É como quando você vai escolher uma viagem para suas férias e imagina um lugar lindo para onde gostaria de fugir. A ideia é trazer para a peça o contraste entre o que as pessoas idealizam e sonham com o que é a vida delas”, afirma Granato.

A realidade e o cotidiano do Brasil são as principais referências do espetáculo. “Estamos falando da classe média, do amigo desempregado, dos amigos que têm filhos e veem o casamento entrar em crise, da frustração com a profissão, do desânimo provocado pelas crises econômica e política. O que eu acho mais legal é sair desse universo do teatro autorreferente, que só revisita textos clássicos, para falar sobre como as pessoas vivem hoje no país”, conclui o diretor.

“Pousada Refúgio” fica no Eva Herz até o final de junho. Recomendado.

Serviço

Pousada Refúgio

Estreia dia 13 de abril

Horário: Sábados, às 17h

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Onde: Teatro Eva Herz

Av. Paulista, 2073

Capacidade: 166 lugares

Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 50,00

www.teatroevaherz.com.br