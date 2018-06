Poupatempo terá expediente parcial nos dias de jogos do Brasil na Copa

Nas datas em que os jogos se realizarem na parte da manhã, o expediente terá início a partir das 14 horas. Nos dias em que os jogos se realizarem no período da tarde, o expediente se encerrará às 12 horas.

O Poupatempo destaca que os horários de atendimento são agendados para garantir conforto e organização, além de eficiência nos gastos públicos. O agendamento é gratuito, pessoal e intransferível, para evitar intermediários.

Campanha Agasalho

O horário parcial de atendimento nos dias de jogos do Brasil não altera a Campanha do Agasalho em todas as unidades, que já recolheram mais de 230 mil donativos em dois meses.

A meta dos 13 mil colaboradores do Poupatempo para a campanha deste ano é atingir o recorde de 300 mil unidades para distribuição às entidades cadastradas no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.