Poupatempo recebe inscrição de novos alunos da rede estadual

Para solicitar o serviço nos postos de atendimento do Governo do Estado, é preciso fazer o agendamento prévio nos canais de atendimento do Poupatempo: o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), o aplicativo SP Serviços ou por meio dos totens de autoatendimento, presentes em shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.

No dia e horário marcados, os interessados devem levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição, o cidadão receberá um protocolo de atendimento. Com ele será possível consultar no site da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br) as vagas disponibilizadas. Para efetivar a matrícula o estudante deverá entregar toda documentação na escola indicada no portal.

Além disso, os pais e estudantes também poderão consultar nas unidades do Poupatempo o resultado dos pedidos de transferência. Os alunos que não foram contemplados continuarão a estudar na unidade de ensino onde já estavam matriculados.

Fonte: Poupatempo