Poupatempo realiza mutirão de RG e renovação de CNH

Importante lembrar que, embora o prazo para renovação da CNH siga suspenso por regulamentação federal, a recomendação é que os condutores realizem o serviço o quanto para evitar correria na retomada dos novos prazos.

Pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran.SP, é possível solicitar de forma online a renovação simplificada, sem a necessidade de ir presencialmente aos postos de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico na clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

Os eventos acontecem nos postos do Poupatempo de todo o Estado. O atendimento no sábado (30) será das 13h às 17h; já no dia 01/11, as unidades funcionarão nos seus respectivos horários habituais para dias úteis. Para participar, é necessário agendar data e horário nos canais digitais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, ou nos totens de autoatendimento. As vagas do sábado, para RG, serão abertas na quinta-feira (28/10) e as da segunda-feira, para RG e renovação da CNH, estarão disponíveis na sexta-feira (29/10).

Para RG, o cidadão deve comparecer com original e cópia simples de um da Certidão de Nascimento ou Casamento, e RG anterior, caso o tenha. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/2txpHQY, para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura. A primeira via do documento é gratuita, já a segunda via tem uma taxa de emissão de R$ 43,64.

Para CNH, o interessado deve levar a Carteira Nacional de Habilitação original (versão impressa ou CNH digital). O serviço possui taxa para emissão do documento e envio pelos Correios no valor de R$ 107, que pode ser paga no Poupatempo com cartão de débito ou dinheiro. O exame médico realizado no Poupatempo tem o custo de R$ 96 e também tem as duas formas de pagamento disponíveis. Vale ressaltar que, apesar de ser uma opção na maioria dos postos, o pagamento em dinheiro não pode ser feito em algumas unidades do Poupatempo e, caso o local não disponha de balcão destinado ao pagamento de taxas, estas poderão ser pagas em banco conveniado, informando o número do CPF.

Serviço

Mutirão para solicitação de RG

Data: 30/10 (sábado) e 01/11 (segunda-feira).

Horário de atendimento: no sábado das 13h às 17h e na segunda-feira (01/11), no expediente habitual de cada unidade – mediante agendamento prévio.

Mutirão para renovação de CNH

Data: 01/11 (segunda-feira)

Horário de atendimento: habitual, de acordo com unidade escolhida – mediante agendamento prévio.