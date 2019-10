Poupatempo passa a realizar matrícula da rede pública de ensino

Para solicitar o serviço é preciso acessar um dos seguintes canais de atendimento: o portal (www.poupatempo.sp.gov.br), o aplicativo SP Serviços ou por meio dos totens de autoatendimento, distribuídos nos shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.

E no dia e horário marcados, basta comparecer à unidade agendada com o RG ou a certidão de nascimento e o comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Após a inscrição, o cidadão receberá protocolo de atendimento. Com ele, a partir do dia 28 de novembro, será possível consultar as vagas disponibilizadas no site da Secretaria da Educação. A efetivação da matrícula se dará somente após a entrega dos documentos na escola indicada pela Secretaria da Educação.

Todas as informações para a inscrição na rede pública de ensino estão disponibilizadas no Guia de Informações do Poupatempo, no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo SP Serviços. Os detalhes sobre matrícula escolar 2020 podem ser consultados no portal da Secretaria da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

Em Caieiras, o Poupatempo fica na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 394, Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas.