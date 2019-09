Poupatempo oferece cadastramento biométrico

Atualmente o serviço está disponível em 14 postos em todo o Estado que contam com o atendimento do TRE-SP, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo: Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé, na capital paulista; Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo; e Franca e Sorocaba, no interior.

Além dos postos fixos, outras unidades do Poupatempo participam de ações especiais em municípios onde o cadastramento será obrigatório ainda este ano. No Estado de São Paulo a biometria precisa ser feita em 479 municípios, e o prazo final varia de acordo com cada cidade. Caieiras ainda não faz parte da lista de municípios obrigados ao cadastramento biométrico.