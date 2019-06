Poupatempo Móvel atende moradores de Mairiporã até sábado, 29

Os atendimentos no posto móvel são feitos por ordem de chegada e organizados por senhas, limitadas à capacidade de atendimento em cada localidade. No Poupatempo Móvel, os cidadãos podem solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), segunda via de contas e serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito, pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

De modo geral, os serviços oferecidos pelo Poupatempo Móvel são gratuitos. O cidadão paga apenas pela emissão da segunda via do RG, que tem uma taxa de R$ 39,80. O Poupatempo recomenda o pagamento com cartão de débito, por ser o meio mais rápido e seguro.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com RG emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a Justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora.

Para ver mais informações sobre os serviços oferecidos, alem de endereços e horários dos postos, acesse o site www.poupatempo.sp.gov.br ou faça o download do aplicativo SP Serviços (para celulares e tablets).