Poupatempo ganha aplicativo. Ferramenta oferece mais de 60 serviços pelo celular

O ‘Poupatempo Digital’ garante acesso a mais de 40 serviços online disponíveis no portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), como Atestado de Antecedentes Criminais, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, bem como a emissão de boletos e certidões municipais.

Como novidade, ainda há 25 novas opções exclusivas para o app. Dessas, 17 já podem acessadas, como, por exemplo, a solicitação de segunda via e renovação de CNH, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Licenciamento de veículos (CRLV), IPVA 2020, acordo da CDHU, acesso ao Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho, situação das linhas do Metrô e da CPTM e Qualidade do Ar. A partir da próxima semana, estarão disponíveis oito novos serviços, tais como a Indicação de Condutor, Autenticidade de Certidões e consultas e CFC e ECV, do Detran.SP, entre outros.

O aplicativo foi desenvolvido para dispositivos dos sistemas Android e iOS. Ao baixá-lo é possível efetuar o cadastro e ter acesso a todos os serviços online. Aqueles que já utilizam o site do Poupatempo poderão usar o mesmo login e senha. O ‘Poupatempo Digital’ será o primeiro projeto a utilizar o LoginSP, autenticador desenvolvido para que o cidadão tenha nome de usuário e senha únicos para acessar serviços do Estado.

A solução inovadora foi desenvolvida pela Prodesp, empresa de tecnologia do Governo de São Paulo, e permite a realização de consultas e serviços online com a mesma qualidade e eficiência do Poupatempo, programa de atendimento ao cidadão mais bem avaliado do Estado.

“A versão digital do Poupatempo permite realizar atendimentos através de um único aplicativo, sem precisar buscar outros canais, e com a garantia de que se trata de um app oficial do Governo de São Paulo. O uso é bastante fácil e intuitivo, possibilitando, inclusive, editar a tela principal com os serviços que mais interessam aos usuários”, destaca o superintendente da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto.

Como baixar

Entre na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e busque por ‘Poupatempo Digital’. Baixe o app gratuitamente e faça seu cadastro.

Serviços exclusivos no App

Detran.SP: Segunda via da CNH, Renovação da CNH, CNH Definitiva, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Consulta de Multas, Pesquisa de Débitos de Veículos de Terceiros, Multas de veículos, Situação do Licenciamento, Licenciamento (CRLV), Indicação de Condutor, Consulta de Centro de Formação de Condutor (CFC), Consulta de Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), Consulta de Peças Usadas, Autenticidade de Certidões e o acompanhamento da emissão de segunda via de CNH.

IIRGD: Acompanhamento da emissão de RG.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e Intermediação de Mão-de-Obra (IMO).

Secretaria da Fazenda e Planejamento: Consulta de IPVA.

CDHU: Acordo

Cetesb: Qualidade do Ar.

Metrô/CPTM: Situação das linhas do Metrô/CPTM.