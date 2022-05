Poupatempo foi inaugurado em Francisco Morato

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo de Francisco Morato devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, totens de autoatendimento ou aplicativo Poupatempo Digital.

As unidades físicas do Poupatempo oferecem serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, além de algumas opções das prefeituras.

Nos canais eletrônicos já são mais de 200 serviços on-line disponíveis que podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa, como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.

Entre os 140 postos em funcionamento em todo o Estado, 21 deles estão localizados na Região Metropolitana de São Paulo, nas cidades de Arujá, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi da Cruzes, Osasco, Ribeirão Pires, Santa Isabel, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano e Taboão Da Serra.

Serviço

Poupatempo de Francisco Morato

Endereço: Rua Gerônimo Caetano Garcia, 511 – Centro.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

