Poupatempo fechado no sábado, 7

O mesmo cronograma será seguido pelo Detran.SP que mantém unidades nas dependências do Poupatempo.

Para garantir conforto e eficiência nos atendimentos, o posto atende com hora marcada. Informações sobre horários e endereços dos 72 postos do Poupatempo podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br.

Além do site, mais detalhes sobre o funcionamento dos serviços podem ser consultados pelo:

Poupinha: assistente virtual disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo;

Aplicativo no celular: SP Serviços;

Totens de autoatendimento;

Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

De telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP

De celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do estado de SP.