Poupatempo fecha nos dias 21, 22 e 23 de abril

Na segunda-feira (25), as mais de 130 unidades em todo o Estado voltam a funcionar habitualmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório de data e horário pelas plataformas digitais.

Nos canais eletrônicos o cidadão conta com quase 200 serviços online, como a renovação da CNH, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros.

Vale lembrar que os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Para informações, consulta de endereço e horário de funcionamento das unidades, o cidadão pode acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital.