Poupatempo fecha no feriado, mas mantém atendimento de forma remota

Os postos do Poupatempo estarão fechados no dia 16 de junho devido ao feriado nacional de Corpus Christi. Na sexta-feira (17), as unidades do Estado voltam a funcionar normalmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório. A exceção é para a cidade de Piracicaba que, devido ao feriado municipal, seguirá fechada. Importante: durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais online.