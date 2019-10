Poupatempo de Caieiras participa do Ação Cidadania no dia 12

O evento será na Praça da Família, localizada na Avenida Vereador Luiz Gonzaga Dártora, no bairro Laranjeiras, das 9h às 16h, e contará com atividades em diversas áreas, como saúde, cidadania, cultura, educação e lazer.

Colaboradores do programa Poupatempo participarão oferecendo informações sobre o atendimento prestado pelo Posto do Governo do Estado, além de serviços públicos online, pelo e-poupatempo.

“O e-poupatempo é um novo conceito na prestação de atendimento público, pois possibilita aos cidadãos acesso a serviços disponíveis pela internet, promovendo a inclusão digital”, afirma Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp (empresa de Tecnologia da Informação que gerencia o programa de atendimento do Governo de São Paulo).

Entre os atendimentos oferecidos na ação estão a emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, consulta e cadastro da Nota Fiscal Paulista, solicitações referentes à CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e de veículos, cadastramento para o Bilhete Único, serviços relacionados ao CPF, emissão de segunda-via e parcelamento de contas da CDHU e Sabesp, consulta de vagas de emprego, extrato previdenciário do INSS, entre outros.