Poupatempo Caieiras completa cinco anos de atividade

Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelo posto na cidade, conversamos com Gislene Conceição Ferreira dos Santos, administradora da unidade, desde fevereiro de 2018. Ela falou sobre os desafios, novidades, serviços oferecidos e da realização profissional de todos os que trabalham nesta unidade que conta com 100% de aprovação dos que buscam atendimento.

“No começo há sempre o impacto da novidade, mas com o tempo a população vai conhecendo os serviços e descobrindo as facilidades dos serviços do Poupatempo. Desde o início os serviços também evoluíram bastante e hoje temos mais facilidades graças às novas tecnologias que facilitam o acesso do cidadão aos serviços e informações”, disse.

Atualmente, a unidade atende a população de Caieiras, Mairiporã, Francisco Morato, Franco da Rocha e bairros de Perus, Taipas e outros de São Paulo. “Cerca de 700 cidadãos atendidos por dessas cidades citadas. Mas já atendemos pessoas de outros estados eventualmente, quando estão passando férias”, declarou Gislene.

Dentre os serviços mais procurados, destaque para os que envolve CNH, Carteira Nacional de Habilitação, principalmente. “É o mais procurado, seguido por RG e serviços eletrônicos como Atestado de Antecedentes Criminais e Certidões de Prontuários do Detran”, falou.

Em meio as novidades nos atendimentos desde que iniciou sua operação em Caieiras, Gislene falou do mais recente que foi o Serviço de Investigação e Reconhecimento de Paternidade, voltado para pessoas que ainda não têm o nome do pai no RG. “É um serviço totalmente gratuito, mesmo que seja necessário teste de DNA. Trata-se de uma parceria do Poupatempo com o Ministério Público do Estado”, explicou.

Sobre a satisfação de completar cinco anos com 100% de aprovação, ela destacou o empenho dos funcionários. “É uma felicidade muito grande, uma realização profissional para todos os que trabalham nesta unidade e sentem-se agradecidos à população por este reconhecimento, que para nós é motivo de orgulho e nos motiva a trabalhar diariamente atendendo a todos com eficiência e cortesia” revelou, destacando que mais de 80% dos funcionários moram em Caieiras e os demais Franco da Rocha e São Paulo. “A ampla maioria é de mulheres. De um total de 63 funcionários, só 7 são homens”.

Outra ação que levou a esse índice de aprovação é o agendamento, segundo a gestora da unidade. “O Poupatempo atende com horários agendados, pois assim consegue acolher melhor a todos. A pessoa chega e é atendida no horário escolhido, sem risco de ter de esperar em fila ou retornar outro dia. O agendamento é uma das razões do índice de aprovação de 100% na pesquisa com usuários. Reforçamos que o Poupatempo tem diversos canais de agendamentos, que podem ser conferidos em nosso portal, o www.poupatempo.sp.gov.br.”, concluiu.

Além de Gislene, o posto ainda conta com Walmor Ramos Júnior como diretor da Ciretran, desde a inauguração, e Simone Ramos Vieira que é supervisora do Instituto de Identificação – IIRGD.