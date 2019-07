Poupatempo Caieiras completa 5 anos com 100% de aprovação

Em pesquisa de satisfação realizada pela empresa P2A entre novembro e dezembro de 2018, o Poupatempo Caieiras obteve 100% de aprovação dos usuários. Para tentar melhorar ainda mais, o programa estadual vem fazendo um esforço para conscientizar a população sobre as vantagens em recolher as taxas com cartão de débito. “Pagando as taxas de emissão de documentos com o cartão, o atendimento será mais rápido, pois o cidadão não precisará passar pelo processo no correspondente bancário, além de evitar circular com dinheiro vivo”, afirma Ernesto Mascellani Neto, Superintendente da Prodesp, empresa do Governo do Estado que faz a gestão do Programa Poupatempo.

A unidade de Caieiras conta com atendimentos do Instituto de Identificação (IIRGD), Detran.SP, Coordenadoria de Emprego e Relações do Trabalho (Cert), e-poupatempo, Ministério Público Estadual, além de um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

O Poupatempo Caieiras fica na Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 – Centro – e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Como agendar

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Para marcar gratuitamente dia e horário para ser atendido, o cidadão pode buscar um dos seguintes canais de atendimento:

Portal na internet: www.poupatempo.sp.gov.br;

Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela);

Aplicativo no celular: SP Serviços.

Atendimento eletrônico: Agendamento e informações sobre serviços agendados, 24 horas por dia, 7 dias por semana:

De telefone fixo: (11) 4135-9700 – Capital e Grande São Paulo / 0300 847 1998 – demais municípios do estado de SP,

De celular: (11) 4135-9700 – todos os municípios do estado de SP.