Potência e espaço no Ford Focus Fastback 2018

Exterior e Interior

O sedã vem equipado com o sistema de acesso inteligente e partida sem chave. A maçaneta do carro possui sensores que identificam a presença e aproximação do condutor destravando e travando as portas automaticamente ao toque da maçaneta. A ignição do carro é feita da mesma forma, um sensor de presença no interior do veículo reconhece a presença da chave e libera a partida com o acionamento de um botão.

O carro é equipado com suspensão independente nas 4 rodas, traseira Multilink, oferecendo a melhor calibração dentre seus concorrentes. Possui ainda sensores de estacionamento ajudando o motoristas tanto em vagas paralelas quanto perpendiculares.

Prazer ao dirigir

Está é a sensação que a Ford quis proporcionar ao seu consumidor com o novo Focus Fastback. Todos os itens presentes na cabine são localizados de maneira prática e objetiva. O requinte é evidente quando se olha os detalhes, como bancos em couro com detalhes das costuras, volante em couro com ótima empunhadura dando ainda mais a sensação de esportividade. Cambio sequencial de 6 velocidades com dupla embreagem. E caso o motorista prefira trocas manuais é possível faze-las usando as borboletas (Paddle Shift) atrás do volante.

Segurança

O Focus Fastback oferece 6 airbags: 2 laterais para proteção do tórax, 2 de cortina para proteção da cabeça e 2 frontais para motorista e passageiro. A estrutura reforçada deu ao Focus Fastback nota máxima em segurança, 5 estrelas para proteção de adultos e 4 estrelas para crianças.

Assistente de Frenagem Autônomo – Com essa tecnologia inovadora o Focus oferece máxima segurança, através de sensores instalados no para-brisa o sistema monitora o tráfego e em caso de possíveis acidentes os freios são acionados de forma automática.

Possui também faróis Bi-Xênon Adaptativos – fachos luzes que se adpatam dependendo da manobra/velocidade do veículo. Conta também com Controle de Estabilidade e Tração.

MyKey – Chave Programável

Um sistema inovador e muito útil. Com ele você pode programas as chaves de seu Focus, caso ele esteja na mão de terceiros. É possível limitar a velocidade máxima em 130 km/h, manter avisos sonoros de velocidade, limitar a capacidade do áudio, entre outras funções.

Tecnologia

SYNC 3 – Sistema multimídia completo com controles no volante, entradas USB, conexão Bluetooth, comando de voz possibilitando ao motorista controlar o sistema de som e fazer / atender chamadas do telefone sem precisar tirar as mãos do volante. Tela de alta definição de 8″ de LCD touchscreen. Conectividade total com sistema Android Auto e Apple Carplay.

Sistema de Som

Já vem equipado de fábrica com um sistema de som de alta qualidade, Sony Premium Sound, com 9 alto falantes (disponível na versão Titanium).

Ar Condicionado

O Focus está equipado com sistema de Ar condicionado digital automático, contando com ajuste individual para motorista e passageiros, proporcionando total conforto aos ocupantes do veículo.

Performance

Equipado com o motor 2.0 Direct Flex rende 178 cv de potência e 221 de torque. E o primeiro motor bicombustível do mundo a usar o sistema de injeção direta. Na prática isso se transforma em eficiência, dando ao carro o menor consumo possível com a melhor potência disponível.

Os números de consumo são: 9,7 km/l na cidade (gasolina) e 13 km/l na estrada (gasolina).

Preço / Versões