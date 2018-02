Postura de médico revoltou pacientes de UBS no Jardim Marcelino

Segundo, Vilma Soares da Silva, que tinha consulta marcada para às 7 horas, o médico dr. Celso chegou às 8h30 e ao invés de atender passou a questionar os funcionários acerca do número de pessoas que estavam no local. “Ele chegou atrasado e logo foi discutir com o pessoal da recepção sobre o tanto de gente que tinha para atender. Depois ele bateu boca com uma paciente que pediu respeito a ele”, falou.

A cidadã que aguardava semanas pela consulta, acabou indo embora sem passar pelo clínico. “Fiquei tão nervosa que acabei indo embora. Faço acompanhamento e precisava ser consultada para apresentar o resultado de exames que fiz, mas o médico aparentava estar muito nervoso e logo pensei que minha consulta seria problemática também. Ele devia chegar e atender e não procurar discussão”, relatou Vilma.

Quem também presenciou o atraso e o descontentamento de médico foi Rosilene Pereira dos Santos que esteve na unidade acompanhando a filha. “Vi tudo o que aconteceu e foi muito desagradável. Tinha muita gente no posto de saúde e todos viram a revolta dele com a quantidade de pessoas que teria de atender. Porém, o pior de tudo foi vê-lo batendo boca com uma paciente que foi questioná-lo sobre o atraso. Inadmissível a atitude deste médico”, disse Rosilene.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde que informou estar apurando o ocorrido para tomar as eventuais providências necessárias.