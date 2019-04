Postos Poupatempo e Detran.SP não abrem no feriado de 1º de Maio

Os postos do Poupatempo e do Detran.SP estarão fechados na quarta-feira, dia 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalho. As 73 unidades no Estado de São Paulo voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, dia 2, em seus horários habituais. Os horários de funcionamento e endereços dos postos podem ser consultados no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo SP Serviços.