Postos Poupatempo abrem às 15 horas na segunda-feira, 2 de julho

Unidade do Poupatempo de Caieiras (Foto: Cleber Barbosa)

O Poupatempo informa que as 72 unidades de atendimento vão abrir às 15 horas nesta segunda-feira, 2 de julho, dia do jogo da Seleção Brasileira contra o México na Copa do Mundo da Rússia. O horário de fechamento será o habitual. Na Capital, os postos funcionam até às 19 horas.