Postos do Poupatempo realizam mutirão da CNH

Os condutores que tiveram a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, vencida entre março e abril de 2021 têm até o dia 30 de junho deste ano para renovar o documento. Para ajudar aqueles que se encontram nesta situação, o Poupatempo irá promover mais um mutirão, o último do mês, com 9,3 mil vagas para atendimento no sábado, 25, em todas as unidades do programa.