Postos do Poupatempo fecham temporariamente a partir deste sábado (6)

A partir deste sábado, dia 6 de março, as 82 unidades do Poupatempo ficarão fechadas, devido à reclassificação de todo o estado para a fase vermelha do Plano São Paulo, anunciada pelo Governador João Doria em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3). Assim, os atendimentos presenciais estarão suspensos e os agendamentos já realizados serão automaticamente cancelados. A medida será válida por 14 dias.