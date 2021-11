Postos do Poupatempo fecham na terça-feira (2), feriado nacional de Finados

Na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados, devido ao Dia de Finados. Já na segunda feira (1), véspera de feriado prolongado, as unidades irão funcionar exclusivamente, no horário habitual, para o mutirão de RG e CNH, atendendo apenas às solicitações da primeira e segunda via de Carteiras de Identidade e renovação da habilitação – a exceção é para o Poupatempo de Serra Negra que, devido ao feriado municipal em comemoração à padroeira da cidade, estará fechado nesta data.