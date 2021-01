Postos do Poupatempo estarão fechados nos próximos sábados

A mudança segue a determinação do Governo de São Paulo que inclui todo o Estado na fase vermelha do plano aos finais de semana. A medida é válida até 8 de fevereiro, quando nova reclassificação das regiões deve ser anunciada.

Os 53 postos que estão em municípios da fase laranja permanecem funcionando de segunda a sexta, no horário habitual, mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. As unidades atendem com capacidade reduzida e seguindo os protocolos sanitários de combate à pandemia.

Vale lembrar que neste momento, as unidades oferecem apenas serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira via do RG, transferência interestadual e mudança na característica de veículo. Para conferir os endereços e horários de atendimento de cada unidade, basta acessar o portal ou aplicativo do programa.

Já os 28 postos localizados em regiões que estão na fase vermelha, permanecem fechados até próxima atualização do Plano São Paulo.

É importante destacar que o portal www.poupatempo.sp.gov.br e o aplicativo Poupatempo Digital oferecem mais de 120 opções de serviços online, que podem ser feitos sem sair de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. De abril a dezembro de 2020, cerca de 70% dos atendimentos oferecidos pelo programa foram feitos pelas plataformas digitais. Foram 7,5 milhões de atendimentos, sendo 5,2 milhões on-line.

Entre os serviços digitais mais solicitados, estão, renovação e segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículo, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho Digital, tudo prático e rápido, com a mesma qualidade e eficiência que são marcas do Poupatempo.