Postos do Poupatempo de Caieiras e Franco da Rocha fecham no feriado

Nesta quinta-feira, dia 3 de junho, as unidades do Poupatempo em 64 cidades, que também oferecem serviços do órgão estadual de trânsito (Detran.SP), estarão fechadas, devido à celebração de Corpus Christi. Caieiras e Franco da Rocha que não anteciparam o feriado para o mês de março estão entre as cidades que os postos não funcionarão.