Postos do Poupatempo abrem no Dia da Consciência Negra

Após fechamento temporário, devido à pandemia do novo coronavírus, os postos do programa foram reabertos gradativamente, com a adoção de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores.

A capacidade de atendimento foi readequada em todas as unidades, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como solicitação de RG, transferência interestadual e mudança de características do veículo, por exemplo. Outras, mais de 90 opções, como a primeira e segunda vias da CNH, renovação da habilitação, solicitação da Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento, IPVA, e transferência de veículo, devem ser feitas de forma remota, pela internet, nas plataformas digitais do programa.

Para entrar nos postos do Poupatempo é obrigatório ter horário agendado, fazer uso de máscara, realizar medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação. A presença de acompanhantes só é permitida somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.