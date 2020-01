Posto eleitoral de Caieiras atende com agendamento

De acordo com a municipalidade, o cartório ficará no Paço Municipal até 3 de abril de 2020. O atendimento só acontece mediante agendamento prévio. Os interessados em fazer o primeiro título de eleitor ou efetuar a biometria podem ir pessoalmente na prefeitura, localizada na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº 207, no 1º andar, para agendar. Também é possível programar pelo telefone 4445-9267, mas vale ressaltar que sem o agendamento, a pessoa que comparecer ao local não será atendida.

Segundo a prefeitura, são 20 vagas por dia, e geralmente o agendamento abre na última semana do mês, para ser atendido no mês seguinte.

No dia do atendimento, o cidadão deve levar RG com CPF ou documento com foto, título de eleitor (não é obrigatório), comprovante de residência atual (com nome da pessoa ou familiar – mesmo sobrenome), quem não tiver deve levar uma declaração junto com a cópia do RG do proprietário do imóvel.

Homens com 18 anos ou mais que forem tirar o primeiro título de eleitor, precisam apresentar a carteira de reservista. O cartório eleitoral fica aberto das 11 às 16 horas, último horário para agendamento.

É importante ressaltar que a prefeitura de Caieiras e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, são órgãos diferentes, um é municipal e o outro é uma repartição federal, por isso, qualquer reclamação ou sugestão referente ao cartório eleitoral deve ser feita no telefone: 4449-4544, ou ir direto na sede em Franco da Rocha.

Muitos munícipes estão preocupados por conta da biometria, porém, na próxima eleição ainda não será obrigatória, somente nas eleições de 2022 todos precisarão dela para poder votar.

A partir de 2021, o TSE encaminhará notificações aos eleitores para que eles procurem o Cartório Eleitoral e junto a isso serão feitas diversas ações para atender o eleitor.