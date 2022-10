Posso trocar a bateria por um modelo de maior capacidade?

Devido a essa importância, é comum que surjam dúvidas sobre o componente e os cuidados com o mesmo. Nesse caso, é possível destacar uma questão: é permitido trocar a bateria por um modelo com maior capacidade?

De acordo com a Moura, uma das principais fabricantes de bateria do país, não há problema em colocar um componente com maior capacidade. No entanto, é importante que sejam respeitadas as dimensões da peça que o veículo comporta. Além disso, é recomendado que o novo modelo tenha amperagem 50% maior que a bateria original, um cuidado que permite a utilização do mesmo alternador.

No caso das baterias com menor correntes (Ampere), a utilização é proibida. Isso se deve ao fato do componente não apresentar a capacidade mínima para que o veículo possa operar. Desse modo, o automóvel pode enfrentar uma série de problemas para funcionar, como dificuldades para dar a partida e se locomover.

Além disso, como já citado, o componente também é importante para os sistemas elétricos. Assim, ao contar com uma bateria mais fraca, os equipamentos podem sofrer com tensões, havendo possibilidade até de curtos-circuitos.

