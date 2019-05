Portaria permite ampliar horário de atendimento de UBS

No início de maio deste ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que amplia o horário de atendimento de unidades básicas de saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as opções de carga horária semanal a serem disponibilizadas aos chamados postos de saúde são 40 horas, utilizada atualmente, 60 horas e 75 horas. Na maioria das cidades, as unidades funcionam até as 17h. Com a mudança, elas poderão atender até as 22 horas.