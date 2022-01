Portaria diminui tempo de afastamento por Covid-19

A portaria foi publicada no dia 25 e assinada em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência. O texto também diz que o afastamento pode cair para sete dias se o funcionário apresente resultado negativo em teste por método molecular (RT-PCR) ou teste de antígeno a partir do quinto dia de contato.

Outros motivos que podem fazer o período cair para sete dias são os casos em que o trabalhador fique sem apresentar febre há 24 horas, sem tomar remédios e que apresente melhoras em sintomas respiratórios. Para trabalhadores com 60 anos ou mais que apresentem condições de risco, a portaria estabelece que eles devem receber atenção especial e coloca a adoção do trabalho remoto como uma alternativa que ficará a critério do empregador.

As novas regras alteram uma portaria de junho de 2020 que determinou regras para a adoção do teletrabalho. Atualmente, o documento diz que o empregador pode adotar o trabalho remoto a seu critério para evitar aglomerações.