Portal permite negociação da conta de energia

A oportunidade oferecida tem a finalidade de contribuir para que os clientes regularizem sua situação e evitem o acúmulo de faturas nesse período de pandemia. No canal digital, o consumidor tem a possibilidade de quitar a fatura à vista, pagar no débito com o cartão virtual Caixa Elo (Auxílio Emergencial) ou parcelar a conta de energia em até 12 vezes iguais no cartão de crédito, ambos por meio da Flexpag. São aceitos os cartões de crédito das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. Para clientes com mais de duas faturas vencidas, a empresa disponibiliza o parcelamento de acordo com o perfil do cliente.

O Portal Fique em Dia Elektro pode ser acessado por meio do site (www.elektro.com.br). O cliente realiza um cadastro com seu CPF e código do cliente, para ser direcionado às opções de negociação. Após inserir os dados pessoais, o consumidor poderá visualizar o débito e as condições de pagamento disponíveis. A plataforma online oferece mais conforto e comodidade em tempos de isolamento social. A ferramenta digital é totalmente intuitiva e funcional, acessível aos diferentes públicos atendidos pela empresa. Além disso, é mais uma opção de canal que permite realizar a negociação com segurança.

Os clientes também podem esclarecer dúvidas utilizando o WhatsApp. O aplicativo é simples, evita o contato presencial e, consequentemente, o risco de contágio pelo novo coronavírus para clientes e colaboradores. Após acessar a ferramenta pelo número (19) 2122 1696, o cliente também dispõe de mais de 50 serviços, sem a necessidade de deslocamento.

Fonte: Elektro