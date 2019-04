Portal do Lago continua abandonado em Francisco Morato

A falta de investimento e melhorias atinge as Ruas Lageado, Lagoa Mirim, Lagoa Verde e Avenida Portal do Lado. Em dia de chuva, a questão que já é ruim, fica péssima. “Cerca de 500 pessoas residem nesse bairro e todos enfrentam esses problemas. As condições dessas vias são péssimas e apenas a pavimentação, pedida várias vezes na prefeitura, pode resolver”, disse Reginaldo Ferreira Gomes.

Quem também reside no bairro e reclama da situação é Anderson Silva Ribeiro. “Quando chove fica horrível. As pessoas têm de usar dois calçadas por conta do barro. Muitos moradores não conseguem ir trabalhar em dias assim. Voltar para casa então é um martírio”, declarou.

De acordo com Francisco de Lima, pedidos de providências foram protocolados na prefeitura. “Ligamos quase todos os dias, mas não dão qualquer retorno”, revelou.

Em razão das condições das ruas do bairro, até para pegar o ônibus é complicado. “Estamos pedindo para o coletivo passar em vias mais próximas de nós. Isso facilitaria muito, principalmente em dias chuvosos”, falou Reginaldo, lembrando que reuniões foram feitas com a prefeita Renata Sene, mas nada de solução. “Foi prometida uma manutenção, mas nenhum serviço até o momento”, pontuou.

A assessoria de imprensa da prefeitura foi procurada e informou que tem projetos desenvolvidos para o bairro, mas por conta do alto custo de execução da obra, segue em busca de recursos para dar início e que intervenções básicas de infraestrutura foram realizadas para melhorias imediatas.