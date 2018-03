Porque vale a pena comprar uma Amarok V6

Com novo motor turbodiesel de 225 cv e câmbio de 8 velocidades (nas principais concorrentes são 6 marchas) ela mantém o preço próximo das demais, na casa dos R$ 185 mil, mas é sua lista de itens e moderna motorização que fazem a diferença.

Design

O que chamou a atenção da picape logo que foi lançada foi seu visual robusto e arrojado. Com linhas bem pronunciadas e leves curvaturas. Possui grade frontal cromada, retrovisor pintado em preto brilhante e detalhes cromados.

O interior mantém o bom gosto e sofisticação presentes nos demais modelos da montadora, novo display multifuncional, exclusivo porta objetos na parte superior do painel, etc.

Desempenho

Com um motor V6 3.0 TDI turbo diesel, com 225 cv de potência e 56,1 kgfm de torque ela acelera de 0 a 100 em impressionantes 8 segundos (quase o mesmo tempo que carros esportivos como Jetta 2.0 turbo e Sandero R.S).

Mesmo com um desempenho de carro esportivo ela se mostra bem econômica para os motoristas que conseguem “pegar leve” no acelerador, isso é resultado da injeção direta eletrônica.

Conta com transmissão automática de 8 velocidades, 3 opções de condução e tração 4×4 permanente.

Mesmo que o seu compartimento de carga esteja totalmente carregado, a Volkswagen Amarok V6 supera facilmente os obstáculos de desafios dos terrenos off-road, como inclinações laterais e partidas em rampas.

Tecnologia e Conectividade

Vem equipada com o sistema Infotainment, uma central multimídia com tela sensível ao toque de 6,3” com navegação GPS e App-Conect.

Presente no sistema Discover Media estão indicadores off-road que oferecem ao condutor informações adicionais sobre o carro e terreno externo. Conta ainda com altímetro, angulo de direção das rodas e bússola.

Os bancos são equipados com ajustes elétricos milimétricos de 12 vias, e são certificados pelo instituto alemão “Aktion Gesunder Rucken – AGR”, uma associação de médicos e terapeutas que desenvolvem pesquisas para a prevenção de dores nas costas.

O volante tem comandos multifuncionais, acabamento em couro, e ainda as borboletas (Shift Paddles) para as trocas manuais das marchas.

A Amarok V6 2018 oferece luzes de condução diurna (DRL) de LED nos Faróis bixênon que dão mais segurança para guiar a qualquer hora do dia.

Segurança

A nova Amarok V6 oferece tecnologias modernas para dar a maior segurança em situações de risco a todos os ocupantes.

Os freios ABS contam com função off-road, quando acionados permitem um acúmulo de material nas rodas, através de um leve travamento, potencializando a frenagem.

Mostrador de pressão dos pneus no computador de bordo com aviso caso algum esteja com pressão abaixo do ideal.

Sistema de frenagem pós-colisão, exclusivo na categoria, um sistema que aciona os freios automaticamente ao detectar um primeiro impacto, a fim de evitar colisões posteriores.

E para reforçar ainda mais a segurança a Amarok conta com airbags frontais e laterais para proteção de tórax e cabeças.

Itens de série Amarok V6

Capas dos retrovisores parcialmente cromadas e maçanetas na cor da pick-up

Moldura das caixas de rodas na cor da pick-up

Para-barros

Para-choque dianteiro na cor da pick-up

Para-choque traseiro (com estribo integrado)

Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecimento e rebatimento elétrico

Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave

3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco traseiro

ABS off-road com ASR, EDS, EBD, BAS e RBS

Airbag para motorista e passageiro

Airbags laterais nos bancos dianteiros (cabeça e tórax)

Alarme sonoro e luz de advertência para cintos de segurança do motorista e do passageiro não afivelados

Controle eletrônico de estabilidade-ESC, controle automático de descida-HDC e assistente para partida em subida-HSA

Desembaçador do vidro traseiro e brake-light com iluminação da caçamba

Faróis bixênon com luz de condução diurna em LED

Faróis de neblina com luz estática de conversão

Ganchos para amarração de carga na caçamba (seis)

Indicador de perda de pressão dos pneus

Lanterna de neblina traseira

Lanternas traseiras com lente escurecida

Sensor crepuscular (acendimento autom. dos faróis) com a função “coming and leaving home

Sistema de alarme com comando remoto “keyless” e imobilizador eletrônico

Sistema de frenagem automática pós- colisão

Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no banco traseiro

Volante multifuncional em couro com “shift paddles”

Banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido basculante

Bancos dianteiros com ajustes elétricos (motorista e passageiro)

Descansa-braço central com porta-objetos

Revestimento dos bancos parcialmente em couro “Vienna”

Revestimento parcial das alavancas de câmbio e de freio em couro

2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes traseiros

4 tomadas de 12V (2 dianteiras e 1 traseira na cabine e 1 na caçamba)

Ar condicionado digital Climatronic de duas zonas

Chaves tipo canivete (duas) com comando remoto

Computador de bordo com display “Premium Color”

Conexões USB e Aux-In

Controle eletrônico de velocidade (piloto automático)

Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Indicador do nível de água do lavador do para-brisa

Regulagem elétrica da altura dos faróis

Sensor de chuva e retrovisor interno eletrocrômico

Travamento central das portas com controle remoto e função “SAFE”

Versão para fumantes (com acendedor de cigarros)

Vidros com acionamento elétrico

Volante com ajuste de altura e profundidade

Versões

Amarok S Cabine Simples

A partir de R$ 117.990,00

Amarok S/SE Cabine Dupla

A partir de R$ 132.990,00

Amarok Trendline Cabine Dupla

A partir de R$ 158.690,00

Amarok Highline Cabine Dupla

A partir de R$ 173.990,00

Amarok V6 Highline Cab.Dupla