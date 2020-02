População quer corte de mato e providências com escorpiões

Na segunda-feira, 27, a reportagem do Regional News percorreu por bairros da cidade e constatou o problema na Avenida Luiz Gonzaga Dartora e Rua Tico-Tico, em Laranjeiras, e na Rua Floriano Peixoto e Anita Garibaldi, no Jardim Marcelino. Em alguns casos, o mato alto ocupa também os pontos de ônibus.

A situação faz as pessoas cobrarem uma solução junto a prefeitura que nem sempre tem culpa. “Não tem como esperar pelo ônibus em um ponto cheio de mato. Sem dizer que em alguns trechos temos de andar na rua e corremos risco de atropelamento”, disse Leonel Oliveira.

Já Leandra Soares falou do surgimento de escorpiões. “Não tem como se livrar deles com esse mato alto perto de casa”, reclamou.

Para responder aos reclamos, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e voltou a pedir a colaboração da população. “Quero mais uma vez sugerir a parceria entre o Poder Público e a população. Temos um serviço de limpeza nas calçadas. Mas existe uma Lei que não deixa claro de quem é a responsabilidade pela manutenção e limpeza, embora conste na Constituição Federal que cabe ao proprietário do imóvel a responsabilidade por deixar em ordem o passeio. Não temos como dar conta de tudo. Peço ajuda a população em manter limpa a frente de sua casa, em especial nesse período quando o mato cresce com mais facilidade”, solicitou o administrador público.

Quanto aos escorpiões, Gersinho lembrou que esgoto, umidade, lixo e entulho contribuem para proliferação e também demanda a ajuda dos munícipes. “É difícil ver escorpião no mato. É uma questão da educação do povo. Eles acumulam isso em casa. Para minimizar esse problema vamos contratar caçambas e deixar a disposição para as pessoas descartarem entulho de forma correta.

Estamos também em conversa com a Sabesp para que inicie o quanto antes a operação da estação de tratamento de esgoto”, informou o prefeito.