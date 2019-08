População aponta problemas em bairros de Caieiras

Uma das questões envolve a grade para captação de água que fica entre a Rua José Toso e Geni Góes de Moraes, no Serpa. Parte dela se abriu e rodas de veículos estão ficando presas. Os espaços na estrutura metálica também oferecem risco aos pedestres. “Pode parecer uma situação de pouca importância, mas está perigoso. Uma pessoa desatenta certamente vai se machucar se ficar com o pé preso nessa grade”, falou Adriana Santos.

O problema no Cresciúma atinge a Rua Uruguai. Quem reside no trecho da via que conta com tachões reclama que trincas estão surgindo nos imóveis em razão da trepidação provocada quando carros e ônibus passam por eles. “Queremos que a prefeitura estude uma alternativa a esses tachões”, disse um morador.

Na região central, os cidadãos pedem a limpeza e manutenção da calçada que liga parte da Secretaria de Saúde ao bairro Nova Caieiras. Além do piso danificado, o mato invade o passeio e obrigam as pessoas caminharem pela via. “Muitos carros entram nessa via estão em alta velocidade por saírem de uma rodovia. Como pedestres estão desviando do mato e buracos na calçada, existe o risco de acidentes”, declarou Jair de Oliveira.

Para falar sobre os apontamentos e reclamações feitas pelos cidadãos, o prefeito Gersinho Romero foi procurado.

Em relação a Rua José Toso, ele informou que a grade de captação de água pluviais receberá manutenção.

Sobre a Rua Uruguai, disse que vai repassar a situação ao Demutran para estudar possibilidades de resolver a questão. “Isso foi feito em razão do número de acidentes nesse trecho da via. Com a colocação dos tachões, diminuiu e ficou mais seguro. Mas como surgiu outra questão, vamos pensar em alternativas para solucionar”, declarou.

Por fim, explicou que a calçada citada na matéria passará por limpeza em manutenção em breve.