Pontos de ônibus precisam de manutenção

O cenário chama atenção e, em alguns casos, acidentes não estão descartados. A preocupação em determinados locais, por exemplo, é de que a estrutura se desprenda da base e desabe sobre pessoas que passam ou esperam ônibus nesses abrigos.

Não dá para citar esses problemas, sem falar do vandalismo que contribuiu para agravar o que já não é bom. “Até mesmo os motoristas de ônibus se espantam com alguns pontos espalhados pelos bairros. No Jardim Vitória, é difícil encontrar um em boas condições. Se não é mato invadindo o espaço, é outro problema”, disse Tânia Souza.

Na Rua Minas Gerais, no Jardim Esperança, pelo menos três das paradas de coletivos precisam de manutenção. “Em um deles, está nascendo até planta no telhado. Isso mostra que ninguém cuida”, relatou Giovana Oliveira.

Durante a segunda-feira, 22, a reportagem do jornal Regional News percorreu a cidade e registrou os problemas em várias localidades como Avenida Engenheiro Gino Dártora, no Nova Era; Rua José Bonifácio de Andrade e Silva, no Jardim Vitória; Ruas Guaraci Aparecida Araujo Cocuzza, Olívio Crispim de Oliveira e Claudio Diniz, no Jardim Marcelino; Avenida Valdemar Gomes Marino, no Jardim São Francisco e em trechos da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, entre a Nova Caieiras e Laranjeiras. “Precisamos do abrigo em condições de adequadas. Os espaços são de muita utilidade e estão precisando de reparos urgentes”, falou Cristiano Souza.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Gerson Romero foi procurado e informou que está fazendo um levantamento em toda cidade para saber quantos pontos de ônibus necessitam ser trocados e quantos construídos. “Tem um custo elevado e estou chamando as empresas para uma parceria público-privada para resolver essa questão. É uma reivindicação justa dos cidadãos e vamos encontrar uma solução”, destacou Gersinho.