Ponto de ônibus não protege em dias de chuva

A condição precária fez quem utiliza o espaço cobrar as autoridades em busca de melhorias, já que a parada é muito usada por ficar no centro da cidade. “Jovens, idosos, gestantes, mães com bebê de colo, muitas pessoas são prejudicadas em dias de chuva. Para não se molhar, é preciso ficar com o guarda-chuvas aberto. O ponto fica próximo a vários comércios, Câmara e prefeitura. Serão que nunca observaram esse problema”, questionou um moratense.

Segundo um cidadão, o ponto precisa ser readequado. “Precisam ampliar a parte da cobertura e colocar um material que proteja na parte de trás e nas laterais. Nem sentar é possível. Ninguém merece entrar no ônibus todo molhado, pois é o que acontece quando chove”, declarou.

A prefeitura de Francisco Morato foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.