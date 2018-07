Polo anda bem e tem tecnologia de ponta

Com faróis dianteiros capazes de iluminar tudo à frente, eles ganham destaque nesta nova versão. Com design mais agressivo, proporciona ao carro muito mais presença e modernidade. Já a lanterna traseira surge com uma linha horizontal na tampa traseira, que se desloca para o para-choque, reforçando a largura do Novo Polo desta perspectiva.

Ainda na parte da frente, destaque para os faróis de perfil baixo que conferem ao carro uma aparência mais concentrada, voltada para a frente. A segunda barra da grade do radiador é cromada na versão Highline, e começa nas laterais do logotipo Volkswagen, unindo as linhas cromadas dos faróis. A nova assinatura das luzes de condução diurna em LED, ao lado dos faróis de neblina, também é inconfundível.

Preços e versões do Polo

Volkswagen Polo: R$ 50.490,00

Volkswagen Polo MSI: R$ 56.990,00

Volkswagen Polo Comfortline 200TSI: R$ 67.990,00

Volkswagen Polo Highline 200TS: R$ 72.990,00

Quando o assunto é potência, economia e adrenalina, essas são características encontradas no Polo com o novo motor 200TSI. Mesmo menor, o propulsor foi inspirado para que busca fortes emoções para aumentar a sua força e a sua eficiência energética, alcançando desempenho maior com muito menos combustível. São 128 cv de potência e torque máximo de 200Nm (20,4 kgfm), o maior da sua categoria.

Nós do jornal Regional News fizemos um test drive na versão de entrada com motor 1.0 e aprovamos o desempenho. Embora tenha sido pequeno o percurso, foi possível notar que apesar de ser um carro grande, o propulsor é capaz de levar o carro sem muitos problemas. A diferença para o veículo dotado do motor 1.6 é perceptível, mas nada muito distante. Dá para economizar cerca de R$ 4 mil e ter um carro com boa arrancada e capaz de andar sem problemas.

Por falar em espaço, internamente, o Polo não deixa a desejar. O carro comporta cinco pessoas de forma confortável. Ele também é ligeiramente maior do que todos os seus concorrentes diretos no mercado brasileiro. O porta-malas está na média do segmento e comporta 300 litros de bagagem, valor que salta para 1.071 litros com os bancos traseiros rebatidos e também foi avaliado como bom.

Tecnologia do Volkswagen Polo

A tecnologia presente no carro também impressiona. Confira alguns dos itens presentes:

Sistema Infotainment: ele foi criado para conectar você com o mundo. Com uma interface rápida e intuitiva, ele permite conectividade avançada entre o seu smartphone e o seu carro. Composto por uma tela de alta definição sensível ao toque, CD Player, duas entradas USB e conexão Bluetooth para até dois celulares, ele também possui a tecnologia App-Connect – para você espelhar os aplicativos compatíveis do seu celular na tela do sistema, por meio das plataformas Android Auto, Apple Carplay e MirrorLink.

Sensor de chuva e sensor crepuscular: O sensor de chuva fica estrategicamente posicionado para detectar o primeiro sinal de água e ativar sozinho o limpador de para-brisa. O sensor crepuscular funciona de uma maneira parecida: ao detectar a falta de luz ambiente, ele liga os faróis do Volkswagen Polo 2018 2019 automaticamente.

Itens de série de cada versão

Polo 1.0

Ar-condicionado, direção elétrica, rodas de 15 polegadas com calotas, sistema de som Media Plus sem tela sensível ao toque, freios ABS nas rodas dianteiras e a tambor nas traseiras, quatro airbags, suporte de celular no painel.

Opcionais: (Kit Safety) computador de borco com display multifuncional, controle de estabilidade, controle de tração, bloqueio eletrônico de diferencial;

Connect Pack: itens do Safety Pack + rádio Composition Touch com App Connect, volante multifuncional e rodas de liga-leve de 15 polegadas.

Polo 1.6 MSI

Mesmos itens de série da versão 1.0, mas adiciona motor 1.6 MSI.

Opcionais: (Kit Safety) computador de borco com display multifuncional, controle de estabilidade, controle de tração, bloqueio eletrônico de diferencial;

Connect Pack: itens do Safety Pack + rádio Composition Touch com App Connect, volante multifuncional e rodas de liga-leve de 15 polegadas.

Polo 200 TSI Comfortline

Adiciona controle e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampa, bloqueio eletrônico do diferencial, luz de assistência a manobra, volante multifuncional, sensor de ré, apoio de braço dianteiro, saídas de ar para o banco de trás, terceira entrada USB para o banco de trás, direção com ajuste de altura e profundidade, retrovisor com titl-down e repetidores de setas, rodas de liga-leve de 15 polegadas, grade cromada, lanternas traseiras escurecidas. Já a tela multimídia Composition Touch com App Connect tem 5 polegadas e sensibilidade ao toque, além de leitor de cartão de memória, entrada USB e auxiliar, leitor de CD e MP3 e conectividade Mirror Link.

Opcionais: (Kit Tech I) chave presencial com partida por botão, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de velocidade de cruzeiro, farol com ajuste automático de intensidade, volante revestido de couro, retrovisor eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular, aletas para trocas de marchas e rodas de liga-leve de 16 polegadas;

(Kit Tech II) itens do Kit Tech I + indicador de pressão de pneus, ar-condicionado digital, câmera de ré, detector de fadiga, sistema de frenagem pós-colisão, porta-luvas refrigerado, porta-malas com rede e ajuste de altura do assoalho.

Polo 200 TSI Highline

Adiciona ar-condicionado digital, rodas de liga-leve de 16 polegadas, chave presencial, aletas para trocas de marchas atrás do volante, controle de velocidade de cruzeiro, porta-luvas refrigerado, luzes diurnas de LED, grade pintada de preto brilhante e sistema de rebatimento do banco do passageiro dianteiro.

Opcionais: Bancos e portas revestidos de material sintético Native que imita couro; (Kit Tech High) sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, central multimídia Discovery Media com GPS e tela sensível ao toque de 6,5 polegadas, farol com ajuste automático de intensidade, retrovisor eletrocrômico, sensores de chuva e crepuscular, porta-malas com rede e ajuste de altura do assoalho, sistema de comandos por voz, antena estilo “tubarão”, detector de fadiga, indicador de pressão dos pneus e câmera traseira, sistema de frenagem pós-colisão; (Technology Pack): itens do Kit Tech High + quadro de instrumentos digital e rodas de liga-leve de 17 polegadas.

Ficha técnica do Polo

Volkswagen Polo

Motor: 1.0 injeção multiponto.

Cilindrada (cm3): 999 / 999

Potência (cv): 84 (Álcool) / 75 (Gasolina)

Torque (kgmf): 10.4 (Álcool) / 9.7 (Gasolina)

Câmbio: manual de 5 marchas.

Suspensão Dianteira: suspensão do tipo independete, McPherson.

Suspensão Traseira: eixo de torção.

Freio Dianteiro: disco ventilado.

Freio Traseiro: tambor.

Volkswagen Polo MSI

Motor: 1.6 injeção multiponto.

Cilindrada (cm3): 1598 / 1598

Potência (cv): 117 (Álcool) / 110 (Gasolina)

Torque (kgmf): 16.5 (Álcool) / 15.8 (Gasolina)

Câmbio: manual de 5 marchas.

Suspensão Dianteira: suspensão do tipo independete, McPherson.

Suspensão Traseira: eixo de torção.

Freio Dianteiro: disco ventilado.

Freio Traseiro: tambor.

Volkswagen Polo Comfortline 200TSI

Motor: 1.0 injeção direta.

Cilindrada (cm3): 999 / 999

Potência (cv): 128 (Álcool) / 115 (Gasolina)

Torque (kgmf): 20.4 (Álcool) / 20.4 (Gasolina)

Câmbio: automático de 6 marchas.

Suspensão Dianteira: suspensão do tipo independete, McPherson.

Suspensão Traseira: eixo de torção.

Freio Dianteiro: disco ventilado.

Freio Traseiro: disco sólido.

Volkswagen Polo Highline 200TS

Motor: 1.0 injeção direta.

Cilindrada (cm3): 999 / 999

Potência (cv): 128 (Álcool) / 115 (Gasolina)

Torque (kgmf): 20.4 (Álcool) / 20.4 (Gasolina)

Câmbio: automático de 6 marchas.

Suspensão Dianteira: suspensão do tipo independete, McPherson.

Suspensão Traseira: eixo de torção.

Freio Dianteiro: disco ventilado.

Freio Traseiro: disco sólido.