Polo 2019 recebe pacotes opcionais, mas tem preços reajustados

A nova linha traz alterações na gama de opcionais nas versões 1.0 e 1.6 MSI, alvo de reclamações em razão da ausência de itens relevantes como retrovisores com ajuste elétrico e faróis de neblina que foram incorporados no pacote Connect Pack.

Há ainda uma novidade na linha 2019. Trata-se do pacote Beats Sound, que contempla rodas de 16 polegadas, 4 alto falantes + 2 tweeters + subwoofer com ajustes especiais + amplificador + logos e adesivos alusivos à versão.

Nova tabela de preços – VW Polo 2019

VW Polo 1.0 MPI – R$ 50.670 reais

VW Polo 1.6 MSI – R$ 57.190 reais

VW Polo 200 TSI Comfortline – R$ 68.120 reais

VW Polo 200 TSI Highline – R$ 73.250 reais

Melhor Compacto Premium

A Volkswagen acertou tanto com o Novo Polo que apenas um ano no mercado ele foi eleito o melhor Compacto Premium na

23ª edição do prêmio Best Cars, da revista Carro.

Esta foi a primeira vez que o carro participou da eleição. De acordo com a revista, o Novo Polo é um “projeto moderno, bem acertado, econômico, com nota máxima em segurança e melhor índice de reparabilidade.” O modelo obteve 29,3% do total de votos na categoria, bem à frente do segundo colocado (22,7%).

Totalmente reformulado da versão anterior que tinha deixado de ser fabricada, o Novo Polo chega cCom faróis dianteiros capazes de iluminar tudo à frente, eles ganham destaque nesta nova versão.

Com design mais agressivo, proporciona ao carro muito mais presença e modernidade. Já a lanterna traseira surge com uma linha horizontal na tampa traseira, que se desloca para o para-choque, reforçando a largura do Novo Polo desta perspectiva.

Ainda na parte da frente, destaque para os faróis de perfil baixo que conferem ao carro uma aparência mais concentrada, voltada para a frente. A segunda barra da grade do radiador é cromada na versão Highline, e começa nas laterais do logotipo Volkswagen, unindo as linhas cromadas dos faróis. A nova assinatura das luzes de condução diurna em LED, ao lado dos faróis de neblina, também é inconfundível.

Com modernidade, tecnologia e sofisticação, o Novo Polo conquistou o coração dos consumidores tão logo foi lançado em 2017.

Itens de série das versões

VW Polo 1.0 MPI

“Abs”-freios Com Sistema Antitravamento

“Aerowischer”-palhetas Do Limpador De Para-brisas Com Design Aerodinâmico

“Easy Drive”-direção Eletrica

“Ebd”-freios Com Distribuição Eletrônica De Frenagem

“E-flex”-sistema De Partida A Frio Sem Reservatorio Adicional De Gasolina

“Ess”-alerta De Frenagem De Emergência

“Keyless”-sistema De Alarme Com Comando

“sit & Adjust”-banco Do Motorista Com Ajuste Milimetrico De Altura

3 Apoios De Cabeca No Banco Traseiro Com Ajuste De Altura

2 Airbags Dianteiros Com Desativação Do Passageiro E 2 Laterais Para Os Ocupantes Dianteiros

4 Alto-falantes

Alerta Sonoro De Farois Acesos

Alerta Sonoro E Visual De Nao Utilizacao Dos Cintos De Seguranca Dianteiros

Antena No Teto

Ar-condicionado Com Filtro De Poeira E Polen

Banco Traseiro Com Encosto Rebatível

Bancos Revestidos De Tecido

Chave “Canivete” Com Controle Remoto

Cintos De Segurança Dianteiros Com Regulagem De Altura E Pre-tensionador

Cintos De Segurança Traseiros Automáticos De 3 Pontos (inclusive O Central)

Colunas Centrais E Traseiras Externas Com Aplique Preto Fosco

Computador De Bordo

Desembaçador+limpador E Lavador Do Vidro Traseiro

Display Multifuncional Plus

Faróis Duplos

Fixação De Assento De Criança Com Sistema Isofix© / Top Tether

Indicador De Troca De Marcha

Luz De Cortesia Dianteira

Macanetas Das Portas E Espelhos Retrovisores Na Cor Do Veiculo

Para-choques Dianteiro E Traseiro Na Cor Do Veiculo

Para-sois Com Espelhos Iluminados Para Motorista E Passageiro

Sistema Infotainment “Media Plus” Com Radio Am/fm+bluetooth+mp3 Player E Entradas

Usb+sd-card E Aux-in

Rodas De Aco Aro 15″ Com Pneus 185/65 R15 E Supercalotas “sports”

Suporte Para Celular Com Entrada Usb Para Carga

Tomada 12v No Console Central

Transmissao Manual De 5 Velocidades

Travamento Eletrico E Remoto Das Portas+porta-malas E Tampa De Combustivel

Vidros Eletricos Dianteiros E Traseiros Com Funcao “one Touch” Nos Dianteiros

Opcionais:

CoNNect Pack

Calotas Para Rodas De Liga Leve

Volante De Direcao Multifuncional

Rodas De Liga Leve 5 1/2j X 15

Espelhos Retrov. Ext. Ajuste eletrétrico, com Rebaixamento do esp.passageiro

Indicadores De Direcao Laterais No

Espelho Retrovisor Externo

Auxilio De Estacionamento

Indicador Multifuncoes “Plus”

Bordo “Medium”

APP-coNNect

Radio “rcd 340g”

SAFETY PACK

Safety Pack

Progr. Eletr. De Estab. C/servoassist.

Da Direcao, Abs, Asr, Bloq. Eletron. Do

Dif., Msr E Contr. De Estab. Do Conjunto

Indicador Multifuncoes “Plus”

Bordo “Medium”

Assistente De Partida Na Subida

VW Polo 200 TSI Comfortline Automático

“Abs”-freios Com Sistema Antitravamento

“Aerowischer”-palhetas Do Limpador De Para-brisas Com

Design Aerodinamico

“Easy Drive”-direcao Eletrica

“Ebd”-freios Com Distribuicao Eletronica De Frenagem

“Ess”-alerta De Frenagem De Emergencia

“HHc” (hiLL Hold Control)-assistente Para Partida Em

Aclive/subida

“Park Pilot”-sensores De Estacionamento Traseiros

“I-system Com Eco-comfort”-computador De Bordo

“Keyless”-sistema De Alarme Com Comando Remoto

“sit & Adjust”-banco Do Motorista Com Ajuste Milimétrico De Altura

3 Apoios De Cabeça No Banco Traseiro Com Ajuste De Altura

2 Airbags Dianteiros Com Desativação Do Passageiro E 2 Laterais Para Os Ocupantes Dianteiros

4 Alto-falantes E 2 TwEEters

Alerta Sonoro De Farois Acesos

Alerta Sonoro E Visual De Não Utilização Dos Cintos De Segurança Dianteiros

Antena No Teto

Ar-condicionado Com Filtro De Poeira E Polen

Banco Traseiro Com Encosto Rebativel Bipartido

Bancos Revestidos De Tecido

Chave “Canivete” Com Controle Remoto

Cintos De Seguranca Dianteiros Com Regulagem De

Altura E Pre-tensionador

Cintos De Segurança Traseiros Automáticos De 3 Pontos (inclusive O Central)

Coluna De Direcao Com Ajuste De Altura E Profundidade

Colunas Centrais E Traseiras Externas Com Aplique Preto Fosco

Controle Eletrônico De Estabilidade (esc)+controle De Tração (asr)+bloqueio Eletrônico Do Diferencial (eds)

Descanso De Braco Com Porta-objetos+saídas De Ar E Usb Para O Banco Traseiro

Desembaçador+limpador E Lavador Do Vidro Traseiro

Espelhos Retrovisores Externos Eletricamente Ajustáveis

Com Luzes Indicadoras De Direção Integradas E Funcao Tilt Down No Lado Direito

Faróis De Neblina Com Função “Cornering Light” (luz De Conversão Estática)

Faróis Duplos

Fixação De Assento De Criança Com Sistema Isofix© / Top Tether

Grade Dianteira Com Inserto Cromado

Iluminação No Porta-malas E Porta-luvas

Indicador De Troca De Marcha

Lanternas Traseiras Escurecidas

Luz De Cortesia Dianteira E Traseira

Macanetas Das Portas E Espelhos Retrovisores Na Cor Do Veiculo

Para-choques Dianteiro E Traseiro Na Cor Do Veiculo Porta-oculos

Para-sois Com Espelhos Iluminados Para Motorista E Passageiro

Sistema De Som “Composition Touch” Com APP-coNNect

Rodas De Liga Leve 15″ Design Viper Com Pneus 185/65 R15

Suporte Para Celular Com Entrada Usb Para Carga

Tomada 12v No Console Central

Transmissão Automática De 6 Velocidades

Travamento Elétrico E Remoto Das Portas+porta-malas E Tampa De Combustível

Vidros Elétricos Dianteiros E Traseiros Com Funcao “one Touch” Nos Dianteiros

Volante Multifuncional

Opcionais

Tech I

Volante Multifuncoes Em Couro, Com Seletores Basculantes

Sistema De Travamento E Partida Keyless

ACCess Sem Chave Sem Travamento Safe

Espelho Retrovisor Interno Antiofuscante Automatico

Auxilio De Estacionamento – Sinais De Alerta Em Caso De Obstaculos Nas Areas Dianteira E Traseira

Sensor De Chuva

Com Sensor De Luz/chuva

Sistema Regulador De Velocidade

Ajuste Automatico Da Intensidade Da Luz

Do Farol Com Funcao “Coming Home” (automatico)

Versao Padrao

Tech II

Porta-luvas Com Possibilidade De Refrigeracao

Volante Multifuncoes Em Couro, Com Seletores Basculantes

Sistema De Travamento E Partida Keyless

ACCess Sem Chave Sem Travamento Safe

Espelho Retrovisor Interno

Antiofuscante Automatico

Indicador De Controle Dos Pneus

Auxilio De Estacionamento – Sinais De Alerta Em Caso De Obstaculos Nas Areas Dianteira E Traseira

Sensor De Chuva

Com Sensor De Luz/chuva

Sistema Regulador De Velocidade

Ajuste Automatico Da Intensidade Da Luz

Do Farol Com Funcao “Coming Home” (automatico)

Versao Padrao

Reconhecimento De Cansaco

Camera De Marcha A Re “rear View”

Manobras Em Marcha A Re (versao 1)

Climatronic ( 1 Zona )

Rodas Em Liga-leve 16 Polegadas

Rodas De Liga Leve 6j X 16

Pneus 195/55 R16

VW Polo 200 TSI Highline Automático

“Abs”-freios Com Sistema Antitravamento

“Aerowischer”-palhetas Do Limpador De Para-brisas Com Design Aerodinamico

“Easy Drive”-direcao Eletrica

“Ebd”-freios Com Distribuicao Eletronica De Frenagem

“Ess”-alerta De Frenagem De Emergencia

“HHc” (hiLL Hold Control)-assistente Para Partida Em Aclive/subida

“Kessy”-acesso Ao Veiculo Sem O Uso Da Chave E Botao Para Partida Do Motor

“Park Pilot”-sensores De Estacionamento Traseiros

“Piloto Automatico”-controle Automatico De Velocidade

“sit & Adjust”-banco Do Motorista Com Ajuste Milimetrico De Altura

“I-system”-computador De Bordo

“Keyless”-sistema De Alarme Com Comando Remoto

2 Airbags Dianteiros Com Desativacao Do Passageiro E 2 Laterais Para Os Ocupantes Dianteiros

3 Apoios De Cabeca No Banco Traseiro Com Ajuste De Altura

4 Alto-falantes E 2 TwEEters

Alerta Sonoro De Far¢is Acesos

Alerta Sonoro E Visual De Nao Utilizacao Dos Cintos De Seguranca Dianteiros

Antena No Teto

Ar-condicionado Digital “Climatronic” Com Filtro De Poeira E Polen

Banco Do Passageiro Dianteiro Rebativel

Banco Traseiro Com Encosto Rebativel Bipartido

Bancos Revestidos De Tecido

Chave “Canivete” Com Controle Remoto

Cintos De Seguranca Dianteiros Com Regulagem De Altura E Pre-tensionador

Cintos De Seguranca Traseiros Automaticos De 3 Pontos (inclusive O Central)

Coluna De Direcao Com Ajuste

Controle Eletronico De Estabilidade (esc)+controle De Tracao (asr)+bloqueio Eletronico Do Diferencial (eds)

Descanso De Braco Dianteiro Com Porta-objetos+saidas De Ar Traseiras E 2 Portas Usb Para Carga

Desembacador+limpador E Lavador Do Vidro Traseiro

Espelhos Retrovisores Externos Eletricamente Ajustaveis Com Luzes Indicadoras De Direcao Integradas E Funcao

Tilt Down No Lado Direito

Farois De Neblina Com Funcao “Cornering Light” (luz De Conversao Estatica)

Farois Duplos

Fixacao De Assento De Crianca Com Sistema Isofix© / Top Tether

Grade Dianteira Com Inserto Cromado

Iluminacao No Porta-luvas E Porta-malas

Indicador De Troca De Marcha

Lanternas Traseiras Escurecidas

Luz De Conducao Diurna Em Led Ao Lado Dos Farois De Neblina

Luz De Cortesia Dianteira E Traseira

Macanetas Das Portas E Espelhos Retrovisores Na Cor Do Veiculo

Para-choques Dianteiro E Traseiro Na Cor Do Veiculo (com Inserto Cromado No Dianteiro)

Para-sois Com Espelhos Iluminados Para Motorista E Passageiro

Porta-luvas Refrigerado

Porta-oculos

Sistema De Som “Composition Touch” Com APP-coNNect

Rodas De Liga Leve Aro 16″ Design Avalanche Com Pneus 195/55 R16

Sobretapetes

Suporte Para Celular Com Entrada Usb Para Carga

Tomada 12v No Console Central

Transmissao Automatica De 6 Velocidades

Travamento Eletrico E Remoto Das Portas+porta-malas E

Tampa De Combustível

Vidros Elétricos Dianteiros E Traseiros Com Função “one Touch” Nos Dianteiros

Volante Multifuncional Em Couro Com “shift PaDDles” E Detalhes Em Black Piano

Opcionais

Tech High

Espelho Retrovisor Interno Antiofuscante Automatico

Cartao Sd (resto Do Mundo) Versao 2

Indicador De Controle Dos Pneus

Sistema De Navegacao “Discover Media” Com TouchscrEEn Tft

Auxilio De Estacionamento – Sinais De Alerta Em Caso De Obstaculos Nas Areas Dianteira E Traseira

Sensor De Chuva

Com Sensor De Luz/chuva

Antena Diversity Para Recepcao Am/fm

Farol Para Percurso Durante O Dia Com

Ajuste Automatico Da Intensidade Da Luz E Função “Coming Home” (automático)

Active Info Display, Em Varias Cores, Varios Perfis De Informação Selecionáveis

Versao Padrao

Reconhecimento De Cansaco

“Discover Media”

Camera De Marcha A Re “rear View”

Manobras Em Marcha A Re (versao 1)

Comando De Voz

Externo, Usb Tipo A, 1x Entrada Usb E

Tomada(s) De Carga

Rodas Em Liga-leve 17 Polegadas

Rodas Em Liga-leve 17″ Design Razor

Pneus 205/50 R17 89h