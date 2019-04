Policial militar é morto por policial civil em casa de show

Em imagens do circuito interno de segurança do local é possível ver o momento em que o PM passa pelo policial e eles se esbarram. Em seguida, os dois sacam as armas e o militar é atingido por três disparos e cai no chão.

De acordo com a PM, acionada para atender a ocorrência, o crime aconteceu por volta 3h da manhã e a polícia ainda apura o que pode ter acontecido.

O 1º tenente da Policia Militar, Herison de Oliveira Bezerra, baleado com três tiros no tórax, chegou a ser levado para o Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu e morreu no local. Já a mulher levou um tiro na perna e foi levada para o Hospital de Base, mas segundo familiares, não corre risco.