Policiais militares salvam recém-nascida engasgada com leite materno

De acordo com informações da PM, os pais da bebê chegaram com ela já desfalecida pedindo socorro na unidade. A criança de apenas três dias de vida, se engasgou com o leite materno.

O Cabo David, com a orientação da soldado Rodrigues e o PM Pontes, fez a manobra de desobstrução das vias aéreas, trazendo de volta a respiração e salvando a pequena Emannuelly Vitória que após esse procedimento foi encaminhada ao pronto-socorro de Caieiras, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Em forma de reconhecimento, os pais e demais familiares da recém-nascida estiveram na Base da Polícia Militar para agradecer os policiais pelo salvamento.

Fica aqui nossas homenagens a esses bravos guerreiros da PM de Caieiras.