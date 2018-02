Policiais Militares prendem homem furtando comércio no centro de Caieiras

De acordo com os PMs da 5ª Cia do 26ºBPMM, atualmente comandada pelo 1º Ten PM Schubert, o indivíduo foi abordado quando transitava com uma mochila e uma caixa de papelão e ao avistar a polícia tentou fugir, mas acabou preso na Rua João Dartora. Com ele foram apreendidos diversos produtos do gênero alimentício e de cozinha.

O abordado identificado por A.J.V. (32), com vida pregressa no crime, informou que os produtos tinham sido furtados de uma barraca de cachorro quente na Avenida Professor Carvalho Pinto. Em diligências de praxe pela referida avenida, foi localizada na altura do número 227 uma lanchonete com uma das portas arrombada e com seu interior revirado.

Em contato com o proprietário, comerciante a mais de vinte anos na cidade, reconheceu os produtos como sendo de seu comércio.

Diante dos fatos, suspeito e vítimas foram encaminhados ao Distrito Policial de Caieiras, onde o delegado de plantão tomou ciência e demais providências elaborando o boletim de ocorrência de flagrante de furto qualificado.

Participaram da ocorrência a equipe da viatura M-26504, composta pelo Sd PM Rocha e Sd PM Ricardo, com o apoio da equipe da viatura M-26507, composta pelo 2º Sgt PM Oliveira e Cb PM Aparecido.