Polícia vai investigar morte de criança picada por escorpião em Franco da Rocha

A morte de uma menina de 7 anos em decorrência da picada de um escorpião será investigada pela Polícia Civil de Franco da Rocha. O caso aconteceu na segunda-feira, 14, e e terminou de forma trágica, pois a avó da menina, de 63 anos, passou mal ao saber do que tinha acontecido com a neta e também acabou falecendo. As duas foram sepultadas na terça-feira, 15, no Cemitério da Paixão, no município.