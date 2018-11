Polícia prende homem que matou PM em Mairiporã

De acordo com as primeiras informações, o suspeito, que acabou confessando o crime, estava dentro de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis na Rodovia Anhanguera.

Em conversa com os PMs, ele disse ter atirado, mas que foi contratado para cometer o crime. Um dos suspeitos de ser o mandante do assassinato é o ex-companheiro da policial militar. Ele já foi ouvido pela polícia, negou envolvimento no delito e foi liberado. As investigações continuam e existe a expectativa de que o autor dos disparos entregue o nome de quem o contratou.

