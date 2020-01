Polícia Militar vai atuar na segurança das estações da CPTM

“O convênio é uma estratégia eficaz para mitigação de ocorrências criminais praticadas dentro do sistema ferroviário, garantindo a segurança dos quase 3 milhões de passageiros diários da CPTM e dos nossos colaboradores que atuam diariamente nas estações”, conclui o presidente da CPTM, Pedro Moro.

Por mês, são 13.350 policiais militares que atuarão na prevenção e repressão imediata dos crimes ocorridos no interior do sistema ferroviário, incluindo plataformas e trens. A fiscalização do comércio irregular continua sendo tarefa da equipe de segurança da CPTM, que poderá solicitar a presença da PM em caso de confronto para garantir a segurança dos envolvidos e dos passageiros.

Na Linha 7-Rubi que atende a região, os policiais militares estarão presentes nas estações Jundiaí, Pirituba, Jaraguá, Perus e Franco da Rocha.

Fonte: CPTM