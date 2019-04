Polícia Militar tem seu primeiro policial transexual

Pelo menos foi assim que o tenente Tiago Melo, comandante interino da 3ª Cia do BPM-I, se referiu ao fato. “Infelizmente uma sociedade como um todo tem muito preconceito. Existe o respeito na condição de policial militar, de um agente de estado. É uma pessoa extremamente competente que faz seu serviço muito bem na atividade operacional, bem como na parte administrativa”, concluiu, em entrevista ao portal G1.

Ele ingressou na corporação em 2015, como soldado Emanoely. Em 2018, a PM atendeu seu pedido e o reconheceu como um policial do gênero masculino.

Homossexual assumido desde a adolescência, em 2016, durante terapia, ele se descobriu transexual. “Eu ingressei na polícia como mulher. Não sabia das questões transgênero, não sabia sobre transição, nada a respeito. Então, eu não sabia que era trans”, afirmou o policial Henrique, que trabalha em Ituverava, na região de Ribeirão Preto.

“A Polícia Militar tem 188 anos e este é o primeiro caso de transexual. Temos casos de homossexuais na PM, mas de transexual é o primeiro caso”, disse a capitã Cláudia Lança, chefe de comunicação social da PM em Franca. “A PM, com isso, deseja mostrar que está aberta sim a acolher e a receber pessoas com identidades de gêneros diferente, com opções sexuais diversas.”