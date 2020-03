Policia Militar prende traficantes, assaltante e apreende drogas em Francisco Morato

No primeiro caso, os PMs localizaram uma motocicleta, JTA/Suzuki, desmontada com queixa de roubo, diversos objetos, um vaso com 01 planta Cannabis Sativa e um documento de identidade, na Rua Quinze, no Jardim Silvia. Ninguém foi preso.

Já policiais militares do CANIL do 26º Batalhão prenderam dois indivíduos e apreendeu um adolescente em flagrante de tráfico de drogas, no Parque 120. A equipe realizava patrulhamento pelo bairro quando observou os indivíduos em atitude suspeita, que ao notar a presença da viatura correram em direção a residência. No imóvel foram abordados e localizado uma pistola de chumbinho, 19 munições intactas calibre .40, duas espingarda de chumbinho, 1 radio HT transmissor, 2 balanças de precisão e 2 telefones celular Samsung.

Os indivíduos foram detidos e conduzidos à delegacia de plantão do município, ficando a disposição da justiça.

No Jardim Vassouras, os PMs prenderam uma pessoa por furto na Rua Joaquim Bazilio. A equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de furto a veículo; no local constatou o indiciado contido por populares após tentar furtar uma Sprinter. O indivíduo foi detido e conduzido à delegacia de plantão do município de Francisco Morato, permanecendo em cárcere a disposição da justiça.