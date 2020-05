Polícia Militar prende homem por receptação em Franco da Rocha

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Bazilio Fazzi, no Jardim Cruzeiro, quando visualizou um veículo Fiat Uno, ocupado por quatro indivíduos em atitude suspeita. A abordagem foi feita, mas nada de ilícito localizado. No entanto, ao realizar pesquisa do chassi do veículo, os PMs verificaram que o veículo tinha outro emplacamento e constava como produto de furto em data anterior.

O indivíduo foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Franco da Rocha, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e confeccionou o BOPC de receptação, permanecendo o indivíduo à disposição da justiça.