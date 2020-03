Polícia Militar prende cinco pessoas em Franco da Rocha

Na Estrada Municipal dos Abreu, no Sítio Borda da Mata, a Força Tática da PM fazia patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Como não obedeceram a ordem de parada, a polícia passou a segui-los até uma abordagem segura.

A moto utilizada pelos dois estava com o número do chassi e do motor suprimidos, mas pela identificação do quadro foi possível verificar que se tratava de um veículo furtado no domingo, 29.

Os indivíduos foram conduzidos à delegacia do município, onde o delegado de plantão autuou um indivíduo em Flagrante por Receptação, e o outro por ser adolescente por Ato Infracional.

Estupro e associação criminosa

No mesmo dia, policiais militares prendem três indivíduos na Rua das Rosas, no Parque Santa Delfa.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência sobre Tribunal do Crime. No local, abordaram os três e após entrevista constataram que um deles havia cometido estupro e estava sendo mantido refém.

Os indivíduos foram detidos e conduzidos à delegacia de plantão do município de Franco da Rocha, onde o delegado de plantão indiciou dois deles por associação criminosa e o outro por estupro, permanecendo em cárcere a disposição da justiça.